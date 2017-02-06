Торговый Городской Банк с 7 февраля вводит «Вклад на год». Открыть его можно в рублях на 370 дней под 9,5% годовых.
Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования или карточный счет, а также могут капитализироваться.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «Торговый Городской Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, долгое время работавший в Твери. Располагает достаточно развитой сетью терминалов самообслуживания и уверенными позициями на рынке инкассации. Характер бизнеса — универсальный, с упором на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также банк активно привлекает средства населения во вклады. Фондируется преимущественно за счет вкладов населения.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Геннадий Трофимов (27,67%), член совета директоров Тимофей Хлопотин (10,00%), Сергей Журавкин (9,99%), Рената Малинина (9,99%), Сергей Гришин (9,04%), Абдулгамид Ахмедов (7,35%), Марк Горский (7,20%), председатель совета директоров Сергей Юнин (5,56%), Инна Бойко (5,47%), Алексей Гостюхин (5,46%), Дмитрий Куляко (1,43%), миноритарии (0,84%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9,79 млрд рублей (224-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,16 млрд, кредитный портфель — 6,15 млрд, обязательства перед населением — 7,01 млрд.