Торговый Городской Банк с 7 февраля вводит «Вклад на год». Открыть его можно в рублях на 370 дней под 9,5% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования или карточный счет, а также могут капитализироваться.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.