Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,18 рубля, курс евро уменьшился на 9 копеек, до 63,26 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль останется под давлением из-за дешевеющей нефти, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, снижение котировок обусловлено заявлением Ирана увеличить добычу в ближайшие два месяца с 3,8 млн до 4 млн баррелей.

Динамика цен на нефть для рубля остается основным движущим драйвером. Однако пока баррель Brent стоит менее 56 долларов, и это мешает курсу рубля расти против иностранных валют.

«Если к 11:00 по московскому времени Brent не будет стоить 56,2 доллара, готовимся к снижению котировок до 54,95 доллара. На фоне дешевеющей нефти дополнительным негативным фактором выступят покупки валюты ЦБ РФ для Минфина на сумму 6,3 миллиарда рублей», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, в этом случае курс доллара восстановится до 59,45 рубля, курс евро — до 63,78 рубля.

«Если к 11:00 мск Brent достигнет отметки 56,2 доллара, тогда USD/RUB сохранит боковое движение в диапазоне 58,56–59,6 рубля. Повторное приближение курса доллара к уровню 58,56 рубля станет предвестником движения цены к уровню 58 рублей», — предупреждает аналитик.

В настоящий момент, указывает он, в часовом периоде нет подходящей ценовой модели и условий, чтобы рассматривать дальнейшее укрепление рубля. Антонов прогнозирует ослабление российской валюты.