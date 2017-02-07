В России в IV квартале 2016 года инвестиционная активность продолжила постепенное восстановление. Об этом говорится в ежемесячном комментарии по экономике Центробанка.



В то же время в декабре-2016, по данным ЦБ, динамика основных показателей инвестиционной активности была разнонаправленной. В это время возобновилось сокращение объема строительных работ. «С другой стороны, импорт инвестиционных товаров, по предварительным оценкам, снова начал расти», — отмечает регулятор.

«В результате, по оценкам Банка России, годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в IV квартале 2016 года был близок к нулю», — говорится в комментарии Центробанка.