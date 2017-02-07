В Татарстане 6 февраля задержан директор инвестиционной компании «ИК «ТФБ Финанс», которая входит в группу компаний ПАО «Татфондбанк», по подозрению в мошенничестве с денежными средствами. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
«Сотрудниками Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс», задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор данного общества», — говорится в сообщении ведомства.
В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями.
Ранее по факту мошеннических действий в ООО «ИК «ТФБ Финанс» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Сами вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. «Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия», — рассказывал газете один из пострадавших, уточнив, что такое предложение делалось только клиентам с суммой более 1 млн рублей.
Как им сообщили в «ТФБ Финансе», средняя сумма на человека составляет около 2 млн рублей, таким образом, на 2 тыс. пострадавших приходится около 4 млрд. При обращении клиентов в «ТФБ Финанс» выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка.
Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Тогда же был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошлого года. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что клиентами банка они не являются.
Пострадавшие обратились с жалобами в ЦБ, АСВ, МВД, Роспотребнадзор, приемную президента Татарстана и РФ, но ответа не получили.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.