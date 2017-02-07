В Татарстане 6 февраля задержан директор инвестиционной компании «ИК «ТФБ Финанс», которая входит в группу компаний ПАО «Татфондбанк», по подозрению в мошенничестве с денежными средствами. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

«Сотрудниками Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс», задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор данного общества», — говорится в сообщении ведомства.

В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями.

Ранее по факту мошеннических действий в ООО «ИК «ТФБ Финанс» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка в период с июня по октябрь 2016 года обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Сами вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. «Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия», — рассказывал газете один из пострадавших, уточнив, что такое предложение делалось только клиентам с суммой более 1 млн рублей.

Как им сообщили в «ТФБ Финансе», средняя сумма на человека составляет около 2 млн рублей, таким образом, на 2 тыс. пострадавших приходится около 4 млрд. При обращении клиентов в «ТФБ Финанс» выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка.

Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Тогда же был установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Выплаты вкладчикам начались 26 декабря прошлого года. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики и узнали, что клиентами банка они не являются.

Пострадавшие обратились с жалобами в ЦБ, АСВ, МВД, Роспотребнадзор, приемную президента Татарстана и РФ, но ответа не получили.