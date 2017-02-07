Чистая прибыль Сбербанка за январь 2017 года составила 57,9 млрд рублей, более чем вдвое превысив аналогичный показатель января 2015-го (около 28,3 млрд), а совокупный финансовый результат, включающий доходы от переоценки ценных бумаг для продажи, достиг 64,3 млрд. Финансовые результаты первого месяца текущего года по РСБУ (неконсолидированные данные) приводятся в сообщении банка, распространенном во вторник.

В релизе уточняется, что показатели рассчитаны по внутренней методике банка, данные за 2016 год в целях сопоставимости пересчитаны из-за изменений в методике в этом году. Данные на 1 января 2017-го не учитывают события после отчетной даты.

Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 75,9 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января 2016 года на 12,5% до 95,9 млрд рублей. Положительное влияние на чистый процентный доход оказало снижение относительно января 2016 года процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам юридических лиц, поясняется в сообщении.

Чистый комиссионный доход увеличился на 16,2% в годовом выражении, основной прирост обеспечили операции с банковскими картами и расчетно-кассовое обслуживание.

Операционные расходы составили 29 млрд рублей (плюс 21,5% в годовом выражении). С начала 2017 года банк изменил методологию учета расходов с целью их более равномерного начисления в течение года. Кроме того, на относительную динамику расходов (январь к январю) оказала влияние проведенная во II—III кварталах 2016 года индексация заработной платы сотрудников. Отношение расходов к доходам в январе 2017-го — 23,2%.

Расходы на совокупные резервы в январе равнялись 20,2 млрд рублей, что втрое меньше объема за январь-2015, когда на объем созданных резервов оказали влияние ослабление рубля и рост кредитного портфеля. Созданные резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

Самым прибыльным банком по итогам 2016 года стал Сбербанк По итогам 2016 года совокупная прибыль банковского сектора РФ составила порядка 930 млрд рублей, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. За 2015 год совокупный финансовый результат банковского сектора был равен около 192 млрд рублей. Таким образом, по сравнению с 2015-м совокупная прибыль банков выросла почти в пять раз.

Активы в январе сократились на 1,5% по сравнению с данными на начало текущего года до 21,7 трлн рублей, в том числе за счет уменьшения объема наличных денежных средств в офисах и банкоматах после окончания новогодних праздников.

В январе банк предоставил корпоративным клиентам кредитов на сумму более 450 млрд рублей. Кредитный портфель сократился за счет большего объема погашений кредитов.

Частным клиентам в январе выдано более 100 млрд рублей, что является максимальным объемом выданных в январе кредитов. Остаток розничного кредитного портфеля практически не изменился. Доля жилищных кредитов превышает 57% портфеля.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов увеличилась на 0,1 процентного пункта до 2,6% (средний уровень по банковской системе — 6,4% на 1 января 2017-го, подчеркивают в Сбербанке). Рост в значительной степени обусловлен сокращением кредитного портфеля.

На объем вложений в ценные бумаги повлияли рост котировок рублевой части портфеля и отрицательная переоценка валютной части портфеля из-за укрепления национальной валюты. Остаток портфеля на 1 февраля составил около 2,1 трлн рублей (плюс 1% за месяц).

Объем средств физических лиц в январе сократился на 89 млрд рублей, что составляет менее 1%. Сезонный январский отток средств произошел по счетам банковских карт в дни новогодних праздников. Остаток средств физических лиц на 1 февраля — 11,4 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц уменьшился на 30 млрд рублей, или 0,6%. Остаток средств корпоративных клиентов на 1 февраля — 5,4 трлн.

Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 февраля 2017 года, составляют 2,32 трлн рублей. Величина общего капитала на эту же дату — 3,228 трлн. Рост общего капитала банка в январе обеспечен в основном полученной прибылью и переоценкой ценных бумаг.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли в январе на 128 млрд рублей в основном за счет межбанковских кредитов и составили 23,1 трлн.

По оперативным данным, значение нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 февраля 2017 года составило 10,1% (минимальные значения, установленные Банком России, — 4,5% и 6% соответственно). Достаточность общего капитала Н1.0 равна 14% (при регулятивном минимуме 8%).



«Несмотря на сезонно низкую активность клиентов в январе, Сбербанк закончил месяц с сильным финансовым результатом и минимальным сезонным оттоком средств физических лиц. Это создает хороший потенциал для дальнейшего роста бизнеса», — комментирует финрезультаты банка заместитель председателя правления Александр Морозов.