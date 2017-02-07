В течение 2017 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сократит более половины арендуемых офисных площадей и пересмотрит условия аренды технических площадей по размещению примерно 7 тыс. базовых станций, сообщил РБК источник, близкий к компании. Речь идет об административных офисах компании во всех регионах присутствия — это около 60 тыс. кв. м.

Эту информацию РБК подтвердила пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Сокращение площадей позволит оператору существенно снизить затраты на аренду. Но какую сумму рассчитывает сэкономить оператор, пресс-секретарь не уточнила.

По ее словам, необходимость сокращения площадей связана с реализацией программы BeeFree, запущенной в 2016 году. Часть сотрудников подписывали дополнение к трудовому договору и переходили на работу частично вне офиса, писал «Коммерсант». При этом на формат удаленной работы не могли переходить сотрудники офисов продаж, специалисты, которые имеют дело с большим объемом документов, технические работники и др.

СМИ: «ВымпелКом» намерен перевести до 70% персонала на работу вне офиса «Вымпелком» начинает проект оптимизации труда своих сотрудников по всей стране. К концу 2017 года компания намерена перевести 50–70% персонала на формат частичной работы вне офиса. За счет этого оператор рассчитывает отказаться примерно от трети арендуемых офисных площадей, пишет «Коммерсант».

В течение прошлого года проходило тестирование проекта в ряде регионов страны, а к концу 2017 года он должен охватить 50–70% сотрудников компании по всей России. На момент запуска программы планировалось, что за счет перевода сотрудников на дистанционную работу компания сможет отказаться от 30% арендуемых помещений. Решение сократить большее число арендованных офисов, чем было запланировано ранее, Айбашева объяснила высоким спросом на удаленный режим работы среди сотрудников «ВымпелКома». «Программа BeeFree завоевывает все большую популярность у наших сотрудников, даже больше, чем мы ожидали. Поэтому и увеличили количество офисных площадей, которые возможно сократить», — рассказала она.

По итогам прошлого года компания перевела на удаленный тип работы около 3 тыс. сотрудников. Всего в «ВымпелКоме» на конец 2016 года работали 24 тыс. человек, рассказала Айбашева.

«ВымпелКом» не раскрывает затраты на аренду офисных помещений. Представители компаний-застройщиков затруднились оценить расходы оператора, исходя из того, что он намерен отказаться от 60 тыс. кв. м, сославшись на то, что арендные ставки сильно разнятся в зависимости от региона. «По Москве в среднем это от 65 тысяч рублей за квадратный метр в год, в регионах — гораздо меньше. Но для компании могут действовать специальные условия. Стоит учитывать, что в статью расходов может входить и обслуживание офисов», — отметил директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.

Известно лишь, что за аренду офиса для российской штаб-квартиры и штаб-квартиры Московского региона на Краснопролетарской улице общей площадью 32,3 тыс. кв. м «ВымпелКом» заплатил в 2015 году 2 млрд рублей — такая сумма содержалась в материалах судебного дела (оператор пытался оспорить условия долгосрочного договора с собственником здания — «Тизприбором», дело завершилось мировым соглашением).

По итогам III квартала 2016 года (последние данные) выручка компании снизилась на 2% (до 71,2 млрд рублей) по сравнению с тем же показателем 2015-го.