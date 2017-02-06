Предложенный для решения проблемы забалансовых вкладов механизм единой идентификации депозитов физлиц и учета вкладов во внешней базе данных пока вызывает критику. Ключевые вопросы: цена реализации, кто ее заплатит, сроки, а также банковская тайна, сообщает РБК.

Информация о ходе работы над поправками содержится в отчете о деятельности Национального совета по финансовому рынку (НСФР), представители которого приняли участие в соответствующем тематическом совещании в Совете Федерации в конце минувшей недели. В совещании приняли участие представители ЦБ, Минфина России, АСВ, члены Совета Федерации, представители банковского сообщества и эксперты. Детали предложенного механизма и итоги совещания в отчете не раскрываются.

Рабочее название поправок: проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права вкладчиков на получение достоверной информации о вкладах».

«В рамках совещания обсуждался вопрос, связанный с введением механизма получения вкладчиками информации, подтверждающей наличие перед ними обязательств банков по возврату денежных средств на основании договора банковского счета (вклада) путем направления запроса с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Проектируемый механизм предусматривает создание единой системы учета вкладов, не подразумевающей указание персональных данных, включая фамилию, имя и отчество, а также формирование специального уникального идентификатора вклада», — говорится в отчете.

Суть предложения сводится к тому, чтобы унифицировать подходы банков к идентификации договоров банковского вклада, присвоив каждому такому договору номер по единой системе и занеся этот номер в единую внешнюю базу, что позволит учесть и однозначно идентифицировать тот или иной договор вклада аналогично тому, как это сделано с идентификацией договоров ОСАГО.

Впрочем, предложенное решение воспринимается заинтересованными ведомствами далеко не однозначно и вызывает больше вопросов, чем ответов. Пока участники совещания договорились просчитать стоимость проекта, сроки его реализации, продумать альтернативные варианты и после этого вернуться к дальнейшему обсуждению.

«Цена реализации, кто ее заплатит и сроки — ключевые вопросы, — рассказывает один из источников РБК. — Учитывая, что переделывать придется все системы идентификации вкладов в банках, не говоря о создании самой базы, что дорого и не так просто, как кажется, защите содержащихся в ней данных, ее обновлении и обслуживании, речь о реально существенных затратах».

​ЦБ: проблему забалансовых вкладов можно решить созданием единого реестра Проблема забалансовых вкладов может быть решена созданием единого реестра вкладчиков, сказала глава ГУ ЦБ по ЦФО Ольга Полякова на заседании комитета по финрынкам Госдумы РФ.



Оценить их он, правда, затруднился. «Что касается сроков, то, по предварительным оценкам, это несколько лет, — продолжает он. — За это время можно расчистить банковскую систему окончательно или придумать другой, более оптимальный способ разрешения проблемы забалансовых вкладов». Слишком дорогая и, скорее всего, ненужная на момент реализации «игрушка» получается, резюмирует он.

Еще один немаловажный вопрос — вопрос банковской тайны. «Теоретически замена Ф. И. О. вкладчика уникальным номером договора решает эту проблему, но как быть, если договор клиентом банка, допустим, утерян? Значит, в базе все-таки должна храниться и персональная информация», — рассуждает еще один источник издания.

«Речь идет о том, что даже при наличии идентификаторов в базе все равно будет храниться ключ к реестрам вкладчиков конкретных банков. И как только информация уходит из кредитной организации еще куда-то, риск утечки банковской тайны повышается. А она и так в последнее время становится все более эфемерным понятием», — пояснил один из участников совещания.

Официально участники банковского рынка признают: механизм борьбы с забалансовыми вкладами нужен, но сомнения участников совещания относительно конкретно этого предложенного механизма разделяют.