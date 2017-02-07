Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в виде 1,5 года лишения свободы преступнику, попытавшемуся вскрыть банкомат Сбербанка.



«Р. Рузанов, 1983 г. р., летом 2016 года попытался вскрыть банкомат Сбербанка по адресу: Гражданский пр-т, д. 105. В результате совместных действий правоохранительных органов и службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка преступник был задержан на месте преступления, не успев нанести банку материальный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Суд в совокупности обстоятельств дела по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 (пункт б) статьи 158 («Кража в особо крупном размере») УК РФ назначил преступнику приговор в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.