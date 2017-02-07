ВТБ и «Русгидро» в ближайшее время подпишут пакет документов, предполагающий форвардные контракты в рамках докапитализации компании на 55 млрд рублей с целью рефинансирования задолженности «РАО ЭС Востока» (дальневосточная структура «Русгидро»), сообщили в пресс-службе «Русгидро».

«Дата подписания будет определена в ближайшее время», — сказали в «Русгидро».

Так, планируется подписать два договора беспоставочного форварда в отношении 40 млрд дополнительных обыкновенных бездокументарных акций и 15 млрд обыкновенных бездокументарных акций по цене 1 рубль за бумагу.

В декабре прошлого года совет директоров «Русгидро» одобрил форвардные контракты с ВТБ в рамках докапитализации компании на 55 млрд рублей. Сделка предполагает, что средства будут переданы «РАО ЭС Востока» в виде пятилетних займов, при этом у «Русгидро» нет обязательств по дальнейшему выкупу своих акций у банка. ВТБ получит около 13% компании, а доля государства будет не менее 60,5%.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.