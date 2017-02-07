ВТБ и «Русгидро» в ближайшее время подпишут пакет документов, предполагающий форвардные контракты в рамках докапитализации компании на 55 млрд рублей с целью рефинансирования задолженности «РАО ЭС Востока» (дальневосточная структура «Русгидро»), сообщили в пресс-службе «Русгидро».



«Дата подписания будет определена в ближайшее время», — сказали в «Русгидро».

Так, планируется подписать два договора беспоставочного форварда в отношении 40 млрд дополнительных обыкновенных бездокументарных акций и 15 млрд обыкновенных бездокументарных акций по цене 1 рубль за бумагу.

В декабре прошлого года совет директоров «Русгидро» одобрил форвардные контракты с ВТБ в рамках докапитализации компании на 55 млрд рублей. Сделка предполагает, что средства будут переданы «РАО ЭС Востока» в виде пятилетних займов, при этом у «Русгидро» нет обязательств по дальнейшему выкупу своих акций у банка. ВТБ получит около 13% компании, а доля государства будет не менее 60,5%.