СК «Росгосстрах-Жизнь» стала победителем конкурса по страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в клиническом исследовании лекарственного препарата, разработанного Московским эндокринным заводом.
Компания обеспечит полисами 150 пациентов. Программа страхования включает в себя полный пакет рисков при испытании лекарства: ухудшение здоровья, I, II, III группа инвалидности, смерть. Сумма принятой ответственности компании составила 300 млн рублей.
«У нашей компании накоплен многолетний опыт по страхованию жизни и здоровья, а также практика оперативного оказания страховой помощи, — говорит заместитель директора по корпоративным продажам филиала компании «Росгосстрах» в Москве и Московской области Сергей Шестернин. — Мы готовы предоставить всем нашим клиентам индивидуальные условия страхования и высокое качество обслуживания».
ФГУП «Московский эндокринный завод» является одним из ключевых производителей жизненно необходимых и важных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке.
ООО «Росгосстрах-Жизнь» – крупная страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни и негосударственном пенсионном страховании. Компания входит в группу «Росгосстрах», контролируемую Данилом Хачатуровым. По итогам 2015 года компания заняла десятое место в рэнкинге ведущих российских страховщиков и второе место по сборам среди страховщиков жизни. Страховой портфель компании в 2015 году на 84,26% состоял из страхования жизни и на 15,48% – из страхования от несчастных случаев и болезней. Филиалы компании открыты в 74 регионах страны. Головной офис находится в Москве.