СК «Росгосстрах-Жизнь» стала победителем конкурса по страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в клиническом исследовании лекарственного препарата, разработанного Московским эндокринным заводом.

Компания обеспечит полисами 150 пациентов. Программа страхования включает в себя полный пакет рисков при испытании лекарства: ухудшение здоровья, I, II, III группа инвалидности, смерть. Сумма принятой ответственности компании составила 300 млн рублей.



«У нашей компании накоплен многолетний опыт по страхованию жизни и здоровья, а также практика оперативного оказания страховой помощи, — говорит заместитель директора по корпоративным продажам филиала компании «Росгосстрах» в Москве и Московской области Сергей Шестернин. — Мы готовы предоставить всем нашим клиентам индивидуальные условия страхования и высокое качество обслуживания».

ФГУП «Московский эндокринный завод» является одним из ключевых производителей жизненно необходимых и важных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке.