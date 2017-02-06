Федеральная антимонопольная служба достигла договоренности с операторами мобильной связи о решении «проблемы национального роуминга», то есть роуминга внутри страны, к концу 2017 года, рассказал RNS заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. Роуминговые наценки на связь для абонентов, выезжающих в Крым, по его словам, должны быть ликвидированы уже в I квартале.

ФАС работает с операторами по урегулированию роуминговых цен по трем направлениям: внутрисетевому, национальному и международному роумингу, напомнил Голомолзин.

«Национальный роуминг — это когда абонент соответствующего оператора перемещается в регион, где нет сети этого оператора, и поэтому для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора. Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. В течение 2017 года в России проблема роуминга будет решена в целом по стране», — заявил Анатолий Голомолзин.

Внутрисетевой роуминг, когда абонент находится в поездке по России, но пользуется услугами «домашнего» оператора, «даже терминологически не может называться роумингом», считает замглавы ФАС. Ведомство договорилось с операторами об отказе от применения термина «внутрисетевой роуминг»: компании будут стремиться к тому, чтобы тарифы на услуги связи не отличались в зависимости от того, куда абонент перемещается в пределах сети.



«Мы полагаем, что эту проблему удастся решить уже в первой половине 2017 года. Этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним», — пояснил Голомолзин.

Базовым принципом формирования тарифов на международный роуминг должен стать принцип «в роуминге — как дома», считает замглавы ФАС, замечая, что в поездках за границу россияне не должны испытывать дискомфорт от возрастающих расходов на связь.

Рабочая группа при антимонопольной службе, по его словам, ведет консультации с операторами по этому направлению, но для снижения международных роуминговых тарифов необходимо оптимизировать отношения между российскими операторами связи и их зарубежными партнерами.

«С операторами мы оговаривали, каким образом нужно двигаться в этом направлении», — сообщил заместитель руководителя ФАС.

Он напомнил, что недавно «МегаФон» повысил тарифы на услуги международного роуминга. В результате ФАС возбудила дело в отношении оператора.