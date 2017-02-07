Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете Handelsblatt заявил, что приватизация банка при наличии антироссийских санкций сравнима с фильмом «Миссия невыполнима».
«В текущих обстоятельствах, пока санкции еще не сняты, проводить приватизацию ВТБ — это похоже на (фильм) «Миссия невыполнима. Серия 6». Я бы предпочел дождаться отмены санкций», — сказал он.
Костин отметил, что говорить о времени, когда будут сняты санкции, еще рано, но не исключил, что это может произойти довольно скоро. Он добавил, что ВТБ планирует расширять сотрудничество с европейскими партнерами, которым могут быть предложены акции банка.
По словам главы ВТБ, правительство планирует сократить пакет в банке до уровня чуть ниже 51% против текущих 60,9%.
Ранее первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов заявил, что он не видит необходимости в продаже 10,9% акций госбанка ВТБ в 2017 году. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин позже отметил, что МЭР продолжит работать над приватизацией ВТБ, но торопиться с этим вопросом не собирается.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.