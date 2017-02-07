Кредитные организации за прошлый год могут отчислить в фонд страхования вкладов (ФСВ) рекордные 110 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).

По данным Минфина, самые крупные отчисления пришлись на III квартал прошлого года и составили 29,7 млрд рублей. Впрочем, по итогам IV квартала эта сумма может быть и выше. Граждане традиционно больше всего вкладов открывают в конце года, когда получают годовые премии. Кроме того, в декабре кредитные организации предлагают самые выгодные сезонные новогодние вклады, что также повышает сберегательную активность.

На рост отчислений банков в ФСВ влияют два показателя: рост объема депозитов в целом по стране и повышение отчислений по вкладам, которые кредитные организации обязаны направлять в фонд. По данным ЦБ, объем вкладов населения за весь прошлый год вырос на 4,2%, до 24,2 трлн рублей. Также со второго полугодия банки вместо 0,1% стали отчислять 0,12% от объема вкладов по базовой ставке. Параллельно выросли дополнительная и повышенная дополнительная ставки отчислений.

Поводом к повышению ставок в прошлом году стало то, что объем ФСВ начал истощаться из-за большого числа отозванных лицензий. За три последних года с рынка ушло более 300 кредитных организаций, только в прошлом году было отозвано 97 лицензий. Суммарный объем страховой ответственности АСВ уже превышает 1 трлн рублей. Сейчас в стране остался 571 банк.

Кроме того, постепенно увеличивается доля долгосрочных вкладов, размещаемых на срок от года до трех лет, добавил вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. При этом средний размер депозита вырос по сравнению с началом года более чем на 5%. Другая причина роста отчислений банков в ФСВ — увеличение числа кредитных организаций, привлекающих дорогие депозиты. В Минфине указали, что за вклады с высокими процентами 112 банкам пришлось заплатить 2,2 млрд рублей.

В Минфине ожидают, что в этом году произойдет очередной рост взносов в ФСВ. Однако в ведомстве и АСВ отказались оценить объемы поступлений в ФСВ за 2016–2017 годы.

Руководитель управления банковских рейтингов НРА Егор Иванов прогнозирует, что в целом в этом году банки заплатят на треть больше, чем в прошлом, — порядка 132–135 млрд рублей.