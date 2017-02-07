Банк «Уралсиб» понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Вклад «Теплые отношения» (от 50 тыс. рублей на 100, 200 и 400 дней) открывается под 8,25% годовых (вместо 8,5%). Проценты по депозиту начисляются по периодам. Указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита. Проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода.

Минимальная сумма вклада «Достойный дом детям» составляет 1 тыс. рублей (ранее — 5 тыс. рублей). Доходность — 6,6—7,4% (прежде — 6,6—7,6%). Сроки депозита: 91, 181 и 367 дней. Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Почетный пенсионер» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 367 и 732 дня) привлекается под 6,9—7,9% годовых (прежде — под 6,9—8,1%).

«Комфорт» в рублях открывается под 3,4—6,7% (вместо 3,4—6,9%), в долларах — под 0,01—0,2% годовых (ранее — под 0,01—0,6%).

«Рост» в рублях оформляется под 4,4—7,2% (прежде — под 4,4—7,4%), в долларах — под 0,05—0,5% (вместо 0,05—0,9%).

«Доход» в рублях можно разместить под 5,4—7,7% (ранее — под 5,4—7,9%), в долларах — под 0,05—0,7% (до этого — под 0,05—1,1%).

Минимальная сумма вкладов — 1 тыс. рублей или 100 долларов и евро. Сроки: 91, 181, 367, 541, 732 и 1 100 дней.

Проценты по вкладам «Почетный пенсионер», «Комфорт», «Рост» и «Доход» выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Пополнять можно все депозиты, кроме «Теплых отношений» и «Дохода».