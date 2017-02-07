Держатели карт MasterCard, выпущенных Бинбанком и его карточной «дочкой» — «Бинбанком Кредитные Карты», получили возможность пользоваться Apple Pay. Об этом во вторник объявил Бинбанк.

Как напомнили в кредитной организации, с ноября 2016 года Apple Pay стал доступен тем клиентам группы Бинбанка, у которых ранее были оформлены карты МДМ Банка (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016-го). В настоящий момент пользоваться Apple Pay могут все клиенты группы Бинбанка, оформившие карты MasterCard. Бесконтактная оплата с помощью Apple Pay возможна с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Для оплаты покупок с помощью Apple Pay в приложениях и на веб-сайтах, где принимаются такие платежи, достаточно прикоснуться пальцем к дактилоскопическому датчику Touch ID.

