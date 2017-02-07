Держатели карт MasterCard, выпущенных Бинбанком и его карточной «дочкой» — «Бинбанком Кредитные Карты», получили возможность пользоваться Apple Pay. Об этом во вторник объявил Бинбанк.
Как напомнили в кредитной организации, с ноября 2016 года Apple Pay стал доступен тем клиентам группы Бинбанка, у которых ранее были оформлены карты МДМ Банка (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016-го). В настоящий момент пользоваться Apple Pay могут все клиенты группы Бинбанка, оформившие карты MasterCard. Бесконтактная оплата с помощью Apple Pay возможна с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.
Для оплаты покупок с помощью Apple Pay в приложениях и на веб-сайтах, где принимаются такие платежи, достаточно прикоснуться пальцем к дактилоскопическому датчику Touch ID.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. Позже доля владения была доведена до 90%, полное объединение двух структур было запланировано на конец 2016 года, что впоследствии и было реализовано. В ноябре 2016 года состоялось слияние «Бинбанка» и «МДМ Банка». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 165,42 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 97,91 млрд, кредитный портфель — 177,75 млрд, обязательства перед населением — 543,10 млрд.