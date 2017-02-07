Выдача пластиковых полисов ОМС может быть возобновлена ориентировочно через полтора-два месяца, полагает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, мнение которого приводится в сообщении ВСС.

По словам Юргенса, на возможности получения медицинской помощи временная невыдача полисов не отразится, поскольку в России бумажные и пластиковые полисы ОМС находятся в обороте параллельно.

«Согласно действующему порядку, тем, кому необходимо получить полис, сначала выдают временное свидетельство, с которым можно получить медпомощь, по истечении месяца будет изготовлен бумажный полис», — отмечается в пресс-релизе ВСС.

Ранее сообщалось, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по техническим причинам приостановил прием заявок на изготовление электронных полисов ОМС.

ФОМС подтвердил остановку выпуска электронных медполисов в России Выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования (пластиковых карточек) приостановлен, их изготовление возобновится в рамках нового контракта между Гознаком и ФОМС, сообщили RNS в пресс-службе федерального фонда ОМС.

Со своей стороны ФОМС сообщил во вторник, что «временные трудности с выдачей электронных полисов в отдельных регионах» — это абсолютно штатная и рабочая ситуация.

Как отмечается в пресс-релизе фонда, «все ответственные за организацию выдачи электронных полисов взаимодействуют с целью скорейшего восстановления их выдачи».

«В ближайшее время данная проблема будет решена. При этом хотели бы особо подчеркнуть, что полисы обязательного медицинского страхования в бумажной форме выдаются без каких-либо ограничений, что в полной мере гарантирует доступность медицинской помощи для всех застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.