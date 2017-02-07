Выдача пластиковых полисов ОМС может быть возобновлена ориентировочно через полтора-два месяца, полагает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, мнение которого приводится в сообщении ВСС.
По словам Юргенса, на возможности получения медицинской помощи временная невыдача полисов не отразится, поскольку в России бумажные и пластиковые полисы ОМС находятся в обороте параллельно.
«Согласно действующему порядку, тем, кому необходимо получить полис, сначала выдают временное свидетельство, с которым можно получить медпомощь, по истечении месяца будет изготовлен бумажный полис», — отмечается в пресс-релизе ВСС.
Ранее сообщалось, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по техническим причинам приостановил прием заявок на изготовление электронных полисов ОМС.
Выпуск электронных полисов обязательного медицинского страхования (пластиковых карточек) приостановлен, их изготовление возобновится в рамках нового контракта между Гознаком и ФОМС, сообщили RNS в пресс-службе федерального фонда ОМС.
Со своей стороны ФОМС сообщил во вторник, что «временные трудности с выдачей электронных полисов в отдельных регионах» — это абсолютно штатная и рабочая ситуация.
Как отмечается в пресс-релизе фонда, «все ответственные за организацию выдачи электронных полисов взаимодействуют с целью скорейшего восстановления их выдачи».
«В ближайшее время данная проблема будет решена. При этом хотели бы особо подчеркнуть, что полисы обязательного медицинского страхования в бумажной форме выдаются без каких-либо ограничений, что в полной мере гарантирует доступность медицинской помощи для всех застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.