Социнвестбанк снизил ставку по отдельным программам нецелевого потребительского кредитования.



Теперь получить кредит «Наличными» на срок от двух до пяти лет можно под 20,9—22,9% годовых (прежде — под 21,9—23,9% годовых), заем на один год предоставляется на прежних условиях под 19,9—25,9% годовых. Ставка варьируется в зависимости от суммы финансирования, которая может достигать 1,5 млн рублей.

Также снижение ставки произошло по «Пенсионной» программе, которая позволяет лицам в возрасте до 75 лет получить до 600 тыс. рублей под 18,9—20,9% годовых на срок до трех лет, ранее минимальная ставка составляла 19,9% годовых.

«Преимуществом программ является возможность получить довольно крупную сумму на длительный срок без обеспечения и личного страхования», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Условия остальных кредитных программ не изменились. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).