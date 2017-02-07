Внешэкономбанк (ВЭБ) и Минфин поправили меморандум о финансовой политике госкорпорации, что позволит ей по-новому финансировать инновации. В частности, теперь ВЭБ ограничится финансированием проектов по госпрограмме, запущенной президентом России Владимиром Путиным, пишут «Ведомости».

До сих пор меморандум позволял ВЭБу финансировать любые инвестпроекты, направленные на развитие инноваций. Согласно данным на сайте госкорпорации она участвует в реализации 66 таких проектов, их доля в кредитном портфеле — 34,5%. Теперь ниша ВЭБа четко очерчена — финансовая поддержка проектов «Национальной технологической инициативы» (НТИ).

Это госпрограмма развития перспективных отраслей, которые в течение 20 лет могут стать основными в мировой экономике. Разработать ее поручал президент РФ, один из основных ее участников — Агентство стратегических инициатив (АСИ), набсовет которого Путин и возглавляет.

Прежде к инновациям относился широкий круг проектов, в том числе совершенствование технологий, новая стратегия близка к поддержке венчурных проектов, говорит сотрудник ВЭБа. Госкорпорация поможет разработать их бизнес-модель так, чтобы они могли получить ее финансирование. А также подготовить проекты к выходу на рынок и привлечению финансирования. Выделять деньги ВЭБ будет только на возвратной основе и только тем проектам НТИ, которые соответствуют его отраслевым приоритетам (инфраструктура, промышленность высоких переделов и т. д.). В зависимости от стадии развития бизнеса и решения правления доля ВЭБа в финансировании может колебаться от 50 до 70%. Срок окупаемости проекта должен превышать пять лет, а стоимость — 1 млрд рублей.

Сам ВЭБ будет финансировать проекты, кредит по которым превысит 500 млн рублей, только при наличии соинвестора. Более мелкие проекты будут поддерживать «ВЭБ инновации», которые могут не только кредитовать, но и участвовать в капитале.