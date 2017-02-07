Минфин РФ сохраняет за собой право использовать в 2017 году предусмотренные в бюджете 1,8 трлн рублей из Резервного фонда и ФНБ, не исключает такой ситуации, в которой будет покупать валюту на рынке и одновременно расходовать средства резервов, заявил министр финансов Антон Силуанов.



«Мы сохраняем право использования средств Резервного фонда (и ФНБ) в тех объемах, которые заложены в бюджете, — 1,8 триллиона рублей. Тем не менее на те дополнительные доходы, которые мы получаем (от роста цены нефти), мы будем участвовать на валютном рынке в виде покупки. Может быть, случится и такая ситуация, когда нам придется воспользоваться средствами Резервного фонда с одновременной покупкой валюты на валютном рынке», — сказал Силуанов, выступая на общественном совете в Минфине.

«Эта валюта в начале следующего года по действующему законодательству, все эти остатки перейдут в Резервный фонд и его пополнят», — добавил министр.

Минфин в середине января заявил о том, что выйдет на валютный рынок для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. Минфин и ЦБ тогда заявили, что реакция этих операций на рубль будет нейтральной. С 7 февраля по 6 марта Минфин будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд рублей, направив на эти цели весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд рублей.