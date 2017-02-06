Современные требования безопасности сдерживают развитие большей части новых банковских технологий. Об этом рассказал руководитель по мобильным продуктам блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Кирилл Гурбанов.

«Если бы не банковская безопасность в корпоративном сегменте, то в Сбербанке платежки можно было бы с утюгов отправлять. Потому что серьезную часть технологий сдерживает безопасность. И это правильно», — отметил Гурбанов на международном финансовом форуме iFin-2017.

Он также сказал, что способ входа в мобильный банк с помощью системы распознавания по сетчатке глаза или по голосу — это довольно спорный с точки зрения безопасности момент. «В данном случае логины и пароли необходимы», — подчеркнул представитель банка.

В ЦБ предупредили о рисках мошенничества через «умные кофеварки» Мошенники, получив дистанционный доступ к «умным кофеваркам», получают доступ к данным смартфонов и могут проводить незаконные операции с банковскими счетами. Об этом предупредил заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев в ходе Международного банковского форума в Сочи.