Современные требования безопасности сдерживают развитие большей части новых банковских технологий. Об этом рассказал руководитель по мобильным продуктам блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Кирилл Гурбанов.
«Если бы не банковская безопасность в корпоративном сегменте, то в Сбербанке платежки можно было бы с утюгов отправлять. Потому что серьезную часть технологий сдерживает безопасность. И это правильно», — отметил Гурбанов на международном финансовом форуме iFin-2017.
Он также сказал, что способ входа в мобильный банк с помощью системы распознавания по сетчатке глаза или по голосу — это довольно спорный с точки зрения безопасности момент. «В данном случае логины и пароли необходимы», — подчеркнул представитель банка.
Мошенники, получив дистанционный доступ к «умным кофеваркам», получают доступ к данным смартфонов и могут проводить незаконные операции с банковскими счетами. Об этом предупредил заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев в ходе Международного банковского форума в Сочи.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 143,38 млрд, кредитный портфель — 14 765,80 млрд, обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.