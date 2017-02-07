Банк «Хлынов» снизил процентные ставки по части кредитов для малого и среднего бизнеса.



Так, на 0,5 процентного пункта снижены максимальные ставки по кредитам «Тендерный» (13,5% годовых), по овердрафту (15,5% годовых) и по кредиту «Оборотный-ВКЛ» (16% годовых), на 1 п. п. — по кредиту «Оборотный-НКЛ» (15% годовых).

Размер ставки по всем предложениям зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт. Также по всем программам, за исключением овердрафта, возможно взимание комиссий за оформление кредита в пределах 1% от установленного лимита задолженности.

«С начала года многие банки уже понизили стоимость своих кредитных предложений для малого и среднего бизнеса. Банк «Хлынов» не стал исключением. Такая тенденция, на мой взгляд, характеризует позитивные настроения на рынке МСБ», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.