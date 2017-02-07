Банк «Хлынов» снизил процентные ставки по части кредитов для малого и среднего бизнеса.
Так, на 0,5 процентного пункта снижены максимальные ставки по кредитам «Тендерный» (13,5% годовых), по овердрафту (15,5% годовых) и по кредиту «Оборотный-ВКЛ» (16% годовых), на 1 п. п. — по кредиту «Оборотный-НКЛ» (15% годовых).
Размер ставки по всем предложениям зависит от срока кредитования, совокупного размера кредитных и приравненных к ним обязательств перед банком, заключения договора об оказании услуг по выдаче денежных средств сотрудникам с использованием международных банковских карт. Также по всем программам, за исключением овердрафта, возможно взимание комиссий за оформление кредита в пределах 1% от установленного лимита задолженности.
«С начала года многие банки уже понизили стоимость своих кредитных предложений для малого и среднего бизнеса. Банк «Хлынов» не стал исключением. Такая тенденция, на мой взгляд, характеризует позитивные настроения на рынке МСБ», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе занимает розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), Людмила Дербенева (9,85%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 20,19 млрд рублей (160-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,65 млрд, кредитный портфель — 10,44 млрд, обязательства перед населением — 11,49 млрд.