Банк «Евроальянс» снизил процентную ставку на 1,5 процентного пункта по «Классическому» кредиту с обеспечением, теперь она установлена на уровне 20% годовых. Финансирование в размере до 299 тыс. рублей предоставляется на срок до трех лет. Обеспечением займа является поручительство третьего лица.

Изменения не коснулись «Классического» кредита без обеспечения. Получить денежные средства в размере до 70 тыс. рублей можно по-прежнему под 26% годовых.

«Заемщикам, состоящим в зарегистрированном браке, независимо от выбранной программы кредитования необходимо привлечь супругу(а) в качестве поручителя», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).