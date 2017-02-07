Банк «Евроальянс» снизил процентную ставку на 1,5 процентного пункта по «Классическому» кредиту с обеспечением, теперь она установлена на уровне 20% годовых. Финансирование в размере до 299 тыс. рублей предоставляется на срок до трех лет. Обеспечением займа является поручительство третьего лица.
Изменения не коснулись «Классического» кредита без обеспечения. Получить денежные средства в размере до 70 тыс. рублей можно по-прежнему под 26% годовых.
«Заемщикам, состоящим в зарегистрированном браке, независимо от выбранной программы кредитования необходимо привлечь супругу(а) в качестве поручителя», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Личное страхование не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3,10 млрд рублей (369-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,45 млрд, кредитный портфель — 0,96 млрд, обязательства перед населением — 1,87 млрд.