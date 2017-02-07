Общий объем валютных резервов КНР в январе 2017 года сократился до 2,998 трлн долларов, что оказалось хуже ожиданий экспертов и представляет собой минимум с февраля 2011-го, свидетельствуют данные Народного банка Китая.



Валютные резервы Китая уменьшились в январе на 12,3 млрд долларов. При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение валютных резервов страны лишь на 10,5 млрд. Месяцем ранее, в декабре 2016 года, валютные резервы Китая сократились на 41 млрд долларов, до 3,01 трлн.

За весь 2016 год валютные резервы Китая уменьшились на 320 млрд долларов. В 2015-м резервы «похудели» на 513 млрд.