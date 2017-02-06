ЦБ установил официальные курсы валют на 8 февраля. Курс доллара повысился на 48,12 копейки, составив 59,1933 рубля (58,7121 на 7 февраля). Курс евро увеличился на 7,96 копейки, до 63,2362 рубля (63,1566 на 7 февраля).

Рубль оказался под давлением из-за дешевеющей нефти и старта интервенций ЦБ в интересах Минфина, отмечают эксперты. Других факторов, способных негативно повлиять на курс рубля, просто нет, указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

«Тем не менее, учитывая параметры покупки валюты и объемы операций, ЦБ вряд ли окажет серьезное и критическое влияние на рынок. При прочих равных условиях путь даже к 61 за доллар займет не одну неделю, хотя эмоциональное влияние может оказаться значительно сильнее, так как трейдеры начнут сокращать длинные позиции», — отмечает банкир.

Операции будут проводиться ежедневно в течение месяца, напоминает аналитик «ИнстаФорекса» Игорь Ковалев. «Несмотря на то, что, по преобладающим оценкам, эти интервенции не окажут существенного давления на рубль, может сказаться как минимум психологический эффект, который рискует усилиться под влиянием дешевеющей нефти», — допускает аналитик.

По его словам, из-за активного ввода в эксплуатацию новых буровых в США есть высокий риск внушительного увеличения объемов запасов и добычи углеводородов в Штатах. «Если данные API и Минэнерго подтвердят эти опасения, Brent может ускорить падение, утянув за собой рубль», — предупреждает Ковалев.

С другой стороны, неопределенность на рынке нефти достаточно высока, угроза со стороны ФРС и ставок ЦБ РФ отошла на второй план, укрепление доллара закончилось, поэтому даже с учетом интервенций нет поводов для волнения.

«Скорее всего, период девальвации будет очень длительным и неравномерным. Цель Минфина в районе 65 за доллар вряд ли будет достигнута ранее середины года», — полагает Люшин.