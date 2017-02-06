Сервис «Яндекс.Деньги» закрыл электронный кошелек, который использовался для сбора средств на кампанию за регистрацию политика и блогера Алексея Навального кандидатом в президенты РФ.

«В соответствии с ранее выданным предупреждением, «Яндекс.Деньги» вчера отключили мой кошелек, на который мы собирали деньги на кампанию за регистрацию Навального», — сообщил на своей странице в Facebook глава федерального штаба политика Леонид Волков.

По его словам, переводов с «Яндекс.Денег» на «Яндекс.Деньги» было немного, но «Яндекс.Кошелек» также использовался «в качестве приемника платежного шлюза с банковских карт, и вот по этому каналу на счета кампании приходило около 45% всех поступлений».

«С сегодняшнего дня у нас на сайте новое меню возможностей донейта: собственно, биткоины нам можно посылать, как и раньше, PayPal тоже работает, добавили еще возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту. Это, конечно, не так удобно, как через платежный шлюз прямо на сайте, но мы надеемся, что сторонников это не остановит», — сказал он.

Ранее сервис «Яндекс.Деньги» уже предупреждал, что из-за новых правил счет будет закрыт.

Сервис «Яндекс.Деньги» намерен ограничить сбор средств на политические цели

Сервис «Яндекс.Деньги» ввел запрет на использование своих электронных кошельков для сбора средства на политические цели, об этом сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе компании.