Сервис «Яндекс.Деньги» закрыл электронный кошелек, который использовался для сбора средств на кампанию за регистрацию политика и блогера Алексея Навального кандидатом в президенты РФ.

«В соответствии с ранее выданным предупреждением, «Яндекс.Деньги» вчера отключили мой кошелек, на который мы собирали деньги на кампанию за регистрацию Навального», — сообщил на своей странице в Facebook глава федерального штаба политика Леонид Волков.

По его словам, переводов с «Яндекс.Денег» на «Яндекс.Деньги» было немного, но «Яндекс.Кошелек» также использовался «в качестве приемника платежного шлюза с банковских карт, и вот по этому каналу на счета кампании приходило около 45% всех поступлений».



«С сегодняшнего дня у нас на сайте новое меню возможностей донейта: собственно, биткоины нам можно посылать, как и раньше, PayPal тоже работает, добавили еще возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту. Это, конечно, не так удобно, как через платежный шлюз прямо на сайте, но мы надеемся, что сторонников это не остановит», — сказал он.

Ранее сервис «Яндекс.Деньги» уже предупреждал, что из-за новых правил счет будет закрыт.

