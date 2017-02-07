Минфин при размещении нового выпуска евробондов в 2017 году предложит инвесторам купить бумаги или обменять на них старые выпуски еврооблигаций РФ, рассказал журналистам директор департамента долговой политики Минфина Константин Вышковский.



В законе о бюджете на 2017 год Минфин заложил предельный объем внешних заимствований на уровне 7 млрд долларов, при этом предусматривалось размещение новых бумаг на сумму до 3 млрд рублей и обмен старых выпусков на новые на 4 млрд рублей.

«Это не просто обмен отдельно. Это в ходе заимствований (новых) мы предложим и обмен», — пояснил Вышковский.

«Мы предложим приобрести его либо за деньги, либо за старые бумаги», — уточнил он.

Конкретные выпуски, которые будут подлежать обмену, по его словам, еще не определены.