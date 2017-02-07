Команда Yandex Data Factory разработала для Райффайзенбанка модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах, говорится в пресс-релизе подразделения «Яндекса». В нем отмечается, что внедрение модели в перспективе позволит банку снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов и изъятием из оборота лишних средств, примерно на 15%.

«Решение разработано с помощью алгоритма машинного обучения «Матрикснет» на основе анализа данных 2 тыс. банкоматов. Учитывались их местонахождение, режим работы, фактический спрос на наличные и другие параметры», — уточняется в сообщении.

При этом подчеркивается, что модель позволит банку уменьшить отклонение прогноза от реального спроса примерно на 30%. До сих пор Райффайзенбанк определял потребность клиентов в наличных на основе статистики.

«Решение выглядит так: система дает планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. При этом она стремится к минимальной стоимости выезда инкассаторов и хранения денег в банкомате при условии сохранения доступности функции выдачи наличных, — комментирует руководитель отдела IT-архитектуры Райффайзенбанка Олег Третьяк. — Немаловажно и то, что решение позволит повысить удовлетворенность клиентов одним из главных сервисов банка».