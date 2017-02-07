Команда Yandex Data Factory разработала для Райффайзенбанка модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах, говорится в пресс-релизе подразделения «Яндекса». В нем отмечается, что внедрение модели в перспективе позволит банку снизить издержки, связанные с пополнением банкоматов и изъятием из оборота лишних средств, примерно на 15%.
«Решение разработано с помощью алгоритма машинного обучения «Матрикснет» на основе анализа данных 2 тыс. банкоматов. Учитывались их местонахождение, режим работы, фактический спрос на наличные и другие параметры», — уточняется в сообщении.
При этом подчеркивается, что модель позволит банку уменьшить отклонение прогноза от реального спроса примерно на 30%. До сих пор Райффайзенбанк определял потребность клиентов в наличных на основе статистики.
«Решение выглядит так: система дает планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. При этом она стремится к минимальной стоимости выезда инкассаторов и хранения денег в банкомате при условии сохранения доступности функции выдачи наличных, — комментирует руководитель отдела IT-архитектуры Райффайзенбанка Олег Третьяк. — Немаловажно и то, что решение позволит повысить удовлетворенность клиентов одним из главных сервисов банка».
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков как по размеру активов, так и по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент на 50,02% банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ, ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 778,65 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 136,52 млрд, кредитный портфель — 498,69 млрд, обязательства перед населением — 349,33 млрд.