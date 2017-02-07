Банк «Центр-Инвест» оптимизировал условия собственных программ автокредитования. Теперь получить кредит на покупку нового или подержанного легкового автомобиля возможно под 14—15% годовых (ранее — под 15—16%) в зависимости от первоначального взноса заемщика. Займы на покупку коммерческих автомобилей теперь выдаются под 16,5% годовых (прежде — под 18,5%).

Также банк упростил требования относительно размера минимального первоначального взноса клиента: если прежде клиенту требовалось оплатить за счет собственных средств как минимум 20% от стоимости легковой машины и 30% — коммерческой, то теперь достаточно внести 10% и 20% соответственно.

«Благодаря произошедшим изменениям автокредиты банка «Центр-Инвест» значительно улучшили свои позиции по сравнению с конкурентами: теперь помимо выгодных ставок их отличают достаточно лояльные требования к размеру первоначального взноса. Кроме того, наличие страхования каско и личного страхования в отличие от программ многих других банков не оказывает влияния на итоговую ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Остальных условий программ изменения не коснулись. Кредиты выдаются на срок до пяти лет. При подаче кредитной заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка online» процентная ставка будет ниже на 0,25 процентного пункта. При предоставлении кредита без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 0,5 процентного пункта, а на момент до регистрации залога — на 3 п. п. Условия предоставления автокредита с госсубсидированием остались прежними.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).