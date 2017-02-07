Банк России призывает кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям клиентов с использованием исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки. Соответствующие методические рекомендации ЦБ опубликовал на своем сайте, дав понять, что подобные операции могут использоваться банковскими клиентами для легализации, обналичивания денежных средств либо их вывода за пределы РФ.

«Проведению таких операций, как правило, предшествует заключение сторонами договора, содержащего обязательства, неисполнение которых влечет последующее обращение в суд одной из сторон с требованием о взыскании задолженности по этому договору, — описывает схему регулятор. — После вынесения судебного акта об удовлетворении заявленных требований взыскатель предъявляет исполнительный документ в кредитную организацию, где открыт банковский счет должника». «При этом в соответствии со статьей 8 федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взысканные денежные средства могут быть переведены только в безналичном порядке с банковского счета должника на банковский счет взыскателя, указанный в его заявлении», — уточняет регулятор.

Кроме того, по данным ЦБ, распространение получает практика обращения взыскания на денежные средства должников, находящиеся на их банковских счетах, в рамках исполнительного производства, когда денежные средства с банковских счетов должников списываются на депозитные счета структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов либо структурных подразделений территориальных органов ФССП и в дальнейшем перечисляются в пользу взыскателей на их банковские счета, открытые в российских кредитных организациях, с целью последующего обналичивания взысканных денежных средств, либо на банковские счета взыскателей, открытые за рубежом.

Газета «Коммерсант», написавшая на днях о задействующей Федеральную службу судебных приставов схеме вывода средств за рубеж на основании исполнительных листов, по которым взыскателем долга выступает нерезидент, приводила данные ЦБ, согласно которым с помощью такой схемы в 2016 году на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год.

В России появилась новая схема отмывания денег с участием ФССП В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской», но теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), пишет «Коммерсант».

Как следует из методических рекомендаций ЦБ, банкиры должны насторожиться, если по банковским счетам должников и (или) взыскателей расходные операции не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В частности, если уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ с банковских счетов не осуществляется или осуществляется в размерах, не превышающих 0,5% от дебетового оборота по таким счетам.

Регулятор указывает, что рекомендации для банков по снижению операционных рисков при принятии к исполнению исполнительных документов содержатся в его письме № 167-Т от 2 октября 2014 года. Уточним, что, согласно данному письму, кредитная организация в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя или его представителя, вправе для проверки подлинности задержать исполнение документа, но не более чем на семь дней. При этом банк несет ответственность в случае необоснованного списания средств со счетов клиентов.

ЦБ советует кредитным организациям относиться с повышенным вниманием ко всем операциям вызвавшего подозрения клиента, выступающего стороной по исполнительному производству, и напоминает о возможности «реализовывать в отношении иных операций клиента право на отказ в совершении операций, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по основаниям наличия подозрений, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе принимая во внимание, что операции по снятию клиентами со своих банковских счетов денежных средств, ранее поступивших на банковский счет в связи с исполнением кредитными организациями исполнительных документов, а также в рамках исполнительного производства, а равно дальнейшее перечисление таких денежных средств являются операциями, осуществляемыми вне рамок процедуры взыскания». Иными словами, банку, по мнению ЦБ, следует проявить бдительность и, возможно, отказать в операции, если взыскатель, получив на счет деньги от должника, сразу начинает с ними новые манипуляции.



Также ЦБ напоминает, что если в течение календарного года кредитному учреждению пришлось из-за подозрений дважды отказать клиенту в проведении операции, оно вправе расторгнуть с таким клиентом договор банковского счета (вклада).