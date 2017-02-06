Россия займет шестое место в десятке крупнейших экономик мира к 2050 году, прогнозирует PwC в докладе The World in 2050.



В целом объем мировой экономики может вырасти на 130% к 2050 году на фоне улучшения производительности, вызванного технологическим развитием. При этом рост экономики развивающихся стран может вдвое превысить рост экономик развитых стран, отмечает PwC. В результате в семерке крупнейших экономик мира к 2050 году шесть мест займут развивающиеся страны.

По прогнозам консалтинговой компании, на первом месте среди крупнейших экономик в 2050 году, как и в 2016 году, будет Китай. Индия к 2050 году обгонит США и окажется на втором месте. На четвертом месте будет Индонезия, за ней — Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания. По итогам 2016 года Япония и Германия занимают четвертое и пятое места соответственно.

«Мы ожидаем, что рост будет происходить в основном благодаря развивающимся рынкам, рост экономики стран E7 (семерка развивающихся стран) — Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Мексики, России и Турции — в среднем за год будет составлять 3,5% в течение 34 следующих лет, в то время как рост стран G7 — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США — составит всего 1,6%», — отмечают авторы доклада.

По их мнению, в среднем ВВП России в период с 2016 по 2050 год будет расти на 1,9% в год. При этом в период с 2016-го по 2020-й рост ВВП РФ составит в среднем 1,3% (Китая — 6%, Индии — 7,8%). В период с 2021 по 2030 год рост ВВП России ускорится до 1,9%, и по темпам роста страна обгонит сначала США, а потом, в период с 2031 по 2040 год, и Великобританию с Китаем, у которых темпы роста ВВП будут снижаться. В 2031—2040 годах PwC прогнозирует рост экономики России на 2,3%. В период с 2041 по 2050 год рост экономики России вновь замедлится до 1,8%.