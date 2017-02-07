Балтинвестбанк предлагает новый сервис переводов, который позволяет перевести деньги с карты на карту любого российского банка (или с карты на счет). Данной услугой может воспользоваться любой посетитель сайта, говорится в сообщении кредитной организации.
«Переводы осуществляются в рублях между держателями карт платежных систем Visa или MasterCard, которые могут быть выпущены любыми российскими банками. При проведении платежа через сервис переводов достаточно знать лишь номер карты или счета получателя», — отмечается в релизе.
Также пользователи могут осуществлять переводы со своего мобильного телефона или планшета.
При этом перевести деньги можно только с карты, поддерживающей технологию 3D-Secure, которая гарантирует безопасность использования сервиса, уточняют в кредитной организации. Зачисление денежных средств на карту получателя зависит от банка-эмитента и, как правило, происходит в течение нескольких часов.
Размер комиссии зависит от суммы перевода и рассчитывается автоматически. При этом пополнение карт Балтинвестбанка с карт сторонних эмитентов осуществляется бесплатно.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 83,25 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -1,65 млрд, кредитный портфель — 29,61 млрд, обязательства перед населением — 27,63 млрд.