МФО «Мигкредит» запустила мобильное приложение для простого управления займами. Новый инструмент поможет быстро получить деньги, заполнив анкету. Повторно вводить данные при следующих займах не потребуется — достаточно нажать кнопку «Нужны деньги».



Наряду с возможностью получения, возврата или продления срока займа, приложение оповещает пользователя о датах очередных платежей и позволяет вносить средства в счет погашения займа с банковской карты. Оперативная связь со службой поддержки также доступна в один клик в основном меню приложения.

«Мы стремимся сделать услуги максимально комфортными для каждого заемщика. Новый инструмент позволит гибко взаимодействовать с клиентами, выгодно дополняя нашу экосистему вместе с веб-порталом и сотнями пунктов обслуживания по всей России. Чтобы получить деньги, теперь достаточно установить бесплатное приложение», — отметил генеральный директор МФО «Мигкредит» Олег Гришин.