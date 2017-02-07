Оценка «дыры» в балансе АйМаниБанка, который был лишен лицензии 5 октября 2016 года и признан банкротом 19 января 2017-го, заметно увеличилась. Такой вывод позволяют сделать опубликованные на сайте ЦБ последние данные о финансовом состоянии кредитной организации с учетом результатов обследования, проведенного временной администрацией.

Так, активы банка оцениваются сейчас почти в 7,9 млрд рублей, в том числе чистая ссудная задолженность составляет около 5,701 млрд. Обязательства банка, согласно последним данным, превышают 22,332 млрд рублей. Отрицательная разница между активами и обязательствами составляет чуть менее 14,433 млрд рублей.

Ранее в «Вестнике Банка России» сообщалось об активах АйМаниБанка на 12,864 млрд рублей (включая чистую ссудную задолженность в размере около 11,035 млрд) и обязательствах на 22,301 млрд; «дыра» оценивалась в 9,437 млрд.



Напомним, что, по данным источников, знакомых с ситуацией, исполняющий обязанности предправления АйМаниБанка Игорь Волчихин до отзыва лицензии у кредитной организации направлял в ЦБ письмо с вариантами ее спасения. В свою очередь председатель совета директоров Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы АйМаниБанка были связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка.