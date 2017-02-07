Банки по итогам двух депозитных аукционов, проведенных во вторник, 7 февраля, разместят на депозитах в Банке России 984,9 млрд рублей. Итоги аукционов опубликованы на сайте регулятора.

В частности, по итогам аукциона со сроком одна неделя будет размещено 710 млрд рублей, что соответствует установленному Центробанком лимиту. Предложение банков было выше — 798,6 млрд.

Согласно информации на сайте регулятора, в недельном аукционе приняли участие 170 кредитных организаций из 56 регионов, которые предложили свои деньги под ставки от 9,5% до 10% годовых. Средневзвешенная ставка составила 9,93%.

Недельные аукционы являются основными операциями регулирования ликвидности банковского сектора, тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности банковского сектора (дефицит или избыток соответственно). Ранее ЦБ сообщил, что в условиях перехода к структурному профициту ликвидности в 2017 году планирует проводить по графику недельные депозитные аукционы, а в случае решения о проведении аукциона РЕПО сообщит отдельно.

Кроме того, во вторник состоялся аукцион со сроком депозита один день. Лимит по нему был установлен на уровне 380 млрд рублей, но объем предложения банков оказался меньше — 274,9 млрд. Эту сумму и разместят под средневзвешенные 9,85% годовых участники аукциона — 53 банка из 18 регионов. Ставки предложения равнялись 9,2—10%.

По итогам 22 депозитных аукционов, проведенных за пять последних месяцев прошлого года (первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016-го), банки разместили в ЦБ в общей сложности 6 трлн 166,2 млрд рублей.



Отметим, что из шести депозитных аукционов 2017 года только на двух, включая сегодняшний однодневный, объем предложения со стороны банков был меньше лимита, а на остальных интерес банков к краткосрочному размещению свободной рублевой ликвидности на депозитах в ЦБ был заметно выше, чем ожидал регулятор.