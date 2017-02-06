В России счастливыми в прошлом году себя ощущали 56% опрошенных респондентов, тогда как несчастными назвали себя лишь 5% россиян. Таковы данные опроса, проведенного Gallup International/WIN и холдингом «Ромир».



Согласно опросу, более двух третей респондентов во всем мире (68%) ощущают себя счастливыми. Несчастными назвали себя 9% опрошенных. Таким образом, глобальный индекс счастья составил по итогам 2016 года 59 процентных пунктов, что на 3 п. п. лучше значения предыдущего года.

Отмечается, что россияне немного улучшили показатель своего личного счастья. Индекс вырос на 1 п. п. до 51 п. п. Так, счастливыми себя ощущают 56% наших соотечественников, а несчастными — всего 5%.

Традиционно счастливых людей больше в азиатских и латиноамериканских странах. Финансовое же благополучие принесло личное счастье только исландцам, которые оказались в стане лидеров с показателем в 70 п. п. Остальные развитые страны Западной Европы и G7 в вопросе личного счастья своих сограждан продемонстрировали результаты ниже среднего.

«Мировой индекс счастья и российский немного скорректировали свои позиции относительно 2015 года, когда, напомним, кривая индексов счастья пошла вниз после пика 2014 года. В любом случае в 2011—2013 годах ситуация с личным счастьем в мире и в РФ представлялась куда более тревожной, чем сейчас», — говорится в исследовании.



Вице-президент Gallup International\WIN и президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин полагает, что состояние личного счастья зависит, скорее, от культуры, ментальности, традиций стран проживания респондентов. «Россия — это такое переплетение культур, языков, народов, традиций и историй, что усредненные данные из этого смешения и дают среднестатистический показатель по многим вопросам. Но вообще, безусловно, счастье живет там, где есть развитие и надежда, гармоничное сочетание традиций и инноваций», — сказал он.



Опрос проводился в 69 странах мира, на вопросы исследователей ответили почти 69 тыс. человек.

