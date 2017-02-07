Банк «Россия» запустил программу рефинансирования ипотечных или залоговых нецелевых кредитов, ранее оформленных в других банках.

Кредит предоставляется работникам бюджетных организаций, сотрудникам организаций — стратегических партнеров или корпоративных клиентов банка на срок от года до 25 лет в размере от 500 тыс. до 15 млн рублей, но не более остатка ссудной задолженности. Для бюджетников процентные ставки составляют 13—13,8% годовых (ставка снижается на 0,2 процентного пункта, если заемщик получает зарплату на карту банка). С момента выдачи кредита до государственной регистрации залога в пользу банка действует ставка, увеличенная на 2 п. п. При рефинансировании кредита, выданного на любые цели под залог имеющейся недвижимости, ставка увеличивается на 0,5 п. п. от базовых значений. Надбавка при отказе заемщика от личного или титульного страхования — 1 п. п.



«Действуют сниженные процентные ставки для сотрудников организаций, являющихся стратегическими партнерами или корпоративными клиентами банка. Наемным работникам, не относящимся к вышеперечисленным категориям, индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса кредит не предоставляется», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.