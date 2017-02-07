В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности с доходом свыше 21 млн рублей, сообщили в главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов организованной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности», — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

В пресс-релизе МВД подчеркивается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Сотрудники ГСУ столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России ранее пресекли незаконную банковскую деятельность, участники которой осуществляли нелегальные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Для перечисления средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. По этому факту в октябре 2015-го было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В рамках предварительного расследования проведено пять обысков, «обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия».

«Шестерым обвиняемым предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность», кроме этого одному из участников, который на тот момент являлся председателем правления одного из столичных банков, предъявлено обвинение по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в дальнейшем изменена на заключение под стражу», — отмечается в сообщении МВД.