В феврале во Вкабанке на 0,5 процентного пункта по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса снижены процентные ставки.
До 13,5—15,5% годовых снижены ставки по программам «Новый импульс» и «Делу дом». Эти программы предусматривают финансирование заемщиков на приобретение основных средств и коммерческой недвижимости. Кредит может быть оформлен на срок до пяти лет.
По программе на приобретение коммерческого автотранспорта и спецтехники «Технопарк» ставки снижены до 13—17,5% годовых, финансирование также возможно оформить сроком до пяти лет.
По программам «Новое дыхание» и «Потенциал», которые направлены на пополнение оборотных средств, ставки снижены до 13—13,5% годовых. При этом с одного года до двух увеличен максимальный срок кредитования.
«На сайте банка указано, что акция «Лови момент» действует в период с 1 по 28 февраля 2017 года. По всем программам требуется оформление залога с его обязательным страхованием, а также поручительства руководителей или собственников бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 2,28 млрд рублей (413-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,17 млрд, кредитный портфель — 0,47 млрд, обязательства перед населением — 0,42 млрд.