В феврале во Вкабанке на 0,5 процентного пункта по всем видам кредитов для малого и среднего бизнеса снижены процентные ставки.

До 13,5—15,5% годовых снижены ставки по программам «Новый импульс» и «Делу дом». Эти программы предусматривают финансирование заемщиков на приобретение основных средств и коммерческой недвижимости. Кредит может быть оформлен на срок до пяти лет.

По программе на приобретение коммерческого автотранспорта и спецтехники «Технопарк» ставки снижены до 13—17,5% годовых, финансирование также возможно оформить сроком до пяти лет.

По программам «Новое дыхание» и «Потенциал», которые направлены на пополнение оборотных средств, ставки снижены до 13—13,5% годовых. При этом с одного года до двух увеличен максимальный срок кредитования.

«На сайте банка указано, что акция «Лови момент» действует в период с 1 по 28 февраля 2017 года. По всем программам требуется оформление залога с его обязательным страхованием, а также поручительства руководителей или собственников бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.