Капитал ВТБ 24 на 1 февраля 2017 года превысил 300 млрд рублей по РСБУ, увеличившись за год более чем на 30 млрд рублей, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Основным фактором, позволившим банку существенно нарастить свой капитал, стала рекордная прибыль, полученная в 2016 году. За прошедший год ВТБ 24 заработал 43,1 миллиарда рублей по РСБУ. Наибольшее влияние на финансовый результат оказали значительный рост кредитного портфеля, существенное снижение просроченной задолженности и сокращение резервов, повышение операционной эффективности и перевод клиентов в дистанционные каналы обслуживания», — пояснили в пресс-службе банка.

В информационно-аналитической службе портала Банки.ру отметили, что ВТБ 24 действительно продемонстрировал рекордный результат: по итогам 2016 года банку впервые удалось превзойти результаты успешного 2012 года, который он завершил с прибылью в 37 млрд рублей. «Такому результату в первую очередь способствовало существенное сокращение резервов по кредитному портфелю, а также рост процентных, операционных и комиссионных доходов банка», — отметили эксперты Банки.ру.

Глава ВТБ 24 назвал факторы, обусловившие рекордную прибыль банка в 2016 году Основными факторами, которые обусловили рекордный финансовый результат банка ВТБ 24 в 2016 году, стали значительный рост кредитного портфеля, существенное снижение просроченной задолженности и сокращение резервов, повышение операционной эффективности и перевод клиентов в дистанционные каналы обслуживания. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов.