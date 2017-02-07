Объем международных резервов РФ в январе 2017 года увеличился на 12,844 млрд долларов — с 377,741 млрд на начало месяца до 390,585 млрд на 1 февраля. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦБ.

Таким образом, месячный прирост объема резервов составил 3,4%. Ежемесячные значения приводятся на сайте ЦБ на начало отчетной даты.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Рост в январе показали все компоненты ЗВР, свидетельствует статистика ЦБ.

Напомним, за 2016 год объем резервов вырос на 9,342 млрд долларов (с 368,399 млрд на начало дня 1 января 2016-го), или 2,5%, против сокращения на 4,5% в 2015-м. Рост в 2016-м произошел за счет монетарного золота, в то время как по компонентам валютных резервов, кроме валютной позиции в МВФ, было зафиксировано сокращение.

В начале лета 2015 года в Центробанке озвучили комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015-го Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.



В марте 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.