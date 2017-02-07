Росбанк и Министерство сельского хозяйства РФ заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий агропромышленного комплекса. Банк вошел в число уполномоченных кредитных организаций, через которые будет реализовываться программа.

Как напоминают в Росбанке, в соответствии с новым механизмом поддержки отрасли юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и/или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацию, смогут получить финансирование в банке по льготной ставке от 1% до 5% годовых. В свою очередь кредитные организации, участвующие в программе, будут получать возмещение по выданным льготным кредитам в форме субсидий из федерального бюджета.

Программа предусматривает кредитование по льготной ставке как в форме краткосрочных кредитов сроком до одного года, так и в форме долгосрочных инвестиционных займов на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также переработки соответствующей продукции.

«Мы видим высокую востребованность программы льготного кредитования со стороны наших текущих клиентов — предприятий АПК. Теперь у них нет необходимости ожидать возврата субсидий и запрашивать дополнительное финансирование на покрытие кассовых разрывов и пополнение оборотных средств», — подчеркивает первый заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate & Investment Banking Илья Поляков.



О заключении соглашений с Минсельхозом для кредитования предприятий АПК по ставке не более 5% годовых ранее уже сообщили Россельхозбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк.