Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Снежинский» на уровне «A(I)» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза RAEX.

«Поддержку рейтингу оказали высокий уровень достаточности собственных средств (на 1 января 2017 года Н1.0=19%) в сочетании с устойчивостью капитала к обесценению активов (по состоянию на 1 января 2017 года полное обесценение до 11,4% остатка ссудной задолженности не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала или требований к его абсолютной величине)», — говорится в релизе.

Аналитики позитивно оценивают хорошую сбалансированность активов и пассивов банка «Снежинский» по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 января 2017 года Н2=166%; Н3=200%) и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 1 января 2017 года покрытие ссудного портфеля обеспечением (без учета МБК) с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 592%; без учета данных компонентов — 174%). Положительно на рейтинг банка также повлияли высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО.

По мнению экспертов RAEX, давление на рейтинговую оценку банка «Снежинский» оказали достаточно высокая доля ссуд IV и V категории качества (18,2% на 1 января 2017 года) и пролонгированных ссуд (свыше 16% ссудного портфеля юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц на 1 января 2017 года), а также высокая доля просроченной задолженности в кредитах юрлиц и индивидуальных предпринимателей (9,6% на 1 января 2017 года).