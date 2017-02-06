России необходимо в ближайшие годы добиться темпов роста экономики выше среднемировых, которые, как ожидается, составят 3—3,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым, на которой обсуждалась подготовка стратегии долгосрочного развития страны.

Титов сообщил, что готовящаяся Столыпинским клубом стратегия роста предусматривает развитие российской экономики в ближайшие годы темпами выше среднемировых, а к 2035 году даже по «очень спокойному» сценарию предполагается удвоение ВВП РФ.

Медведев предложил обсудить средства для достижения данных целей. «Нам нужно не в перспективе до 2035 года, а гораздо раньше — в ближайшие годы — обозначить набор средств и решений, которые позволят нам выйти на темпы роста нашей экономики выше среднемировых», — подчеркнул председатель правительства. При этом он отметил, что существуют разные прогнозы, как будет расти мировая экономика, но сейчас власти РФ исходят из того, что темпы ее роста будут как минимум от 3% до 3,5%.