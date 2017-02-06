Водителям могут разрешить выбирать автомастерскую в случае ремонта транспортного средства по полису ОСАГО. Соответствующие поправки подготовили депутаты от партии «Единая Россия». Об этом на выездном заседании фракции сообщил первый замруководителя «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Он уточнил, что с учетом всех предложений законопроект может быть поддержан.

Ранее депутатами Госдумы в первом чтении был принят законопроект о приоритете ремонта автомобиля над выплатами. При этом депутаты приняли решение значительно доработать документ перед одобрением проекта закона во втором чтении. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2017 года.

Реформа разработана для преодоления убыточности ОСАГО в ряде регионов (по разным оценкам, до трети регионов РФ) и, как следствие, возникшего там дефицита обязательных полисов. Страховщики ограничивают продажи в тех регионах, где активны автоюристы, которые, как уверяют представители рынка, взыскивают с компаний в судах необоснованно завышенные суммы ущерба.