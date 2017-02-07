Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, на 1 января 2017 года составила 9,3% в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками. Такие данные представлены в сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц в 2016 году («Отдельные показатели по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам»).

За месяц показатель снизился на 0,4 процентного пункта (с 9,7% на 1 декабря 2016-го). Текущий уровень просрочки — минимальный с 1 апреля 2015-го, когда он составлял 9,2%.

В целом за 2016 год уровень просрочки по розничным ссудам снизился на 1,2 п. п. (с 10,5% на начало года). Напомним, что в 2015 году показатель, напротив, вырос на 2,6 п. п.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился в декабре 2016 года чуть менее чем на 36,5 млрд рублей (с 1,014 трлн на начало месяца до почти 977,6 млрд на 1 января 2017-го) при росте общего объема розничных ссуд на 48,3 млрд (с 10 трлн 445,8 млрд до 10 трлн 494,1 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 января 2017 года 90,6% просроченных ссуд против 90,3% на начало декабря 2016-го, хотя в абсолютном выражении объем резервов сократился с 916,1 млрд до 885,9 млрд рублей.



Общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, снизилась с ноябрьских 14% до 12,2% в декабре, в том числе по автокредитам — с 11,3% до 9,1%, по статье «иные потребительские ссуды» — с 14,8% до 12,7%. В то же время показатель по ссудам на покупку жилья (кроме ипотечных) вырос с 5,1% до 6,3%, по ипотечным жилищным ссудам — с 11,9% до 12,7%.