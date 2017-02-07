Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Финам Банку на уровне «A(II)» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный», сообщили в пресс-службе организации.

«Основное позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень достаточности собственного капитала (на 1 января 2017 года Н1.0 = 20,1%), устойчивость капитала к обесценению активов (по состоянию на 1 января 2017 года полное обесценение до 23,5% остатка ссудной задолженности не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала или требований к его абсолютной величине) и высокая вероятность поддержки банка со стороны бенефициара в случае необходимости», — говорится в релизе.

По мнению аналитиков, положительно на рейтинг Финам Банка повлияли высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 1 января 2017 года покрытие ссудного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 747%, без учета данных компонентов — 221%) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 января 2017 года Н2 = 109%, Н3 = 167%, отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам — 61%).

При этом давление на рейтинг Финам Банка оказали убыточность деятельности финучреждения (по РСБУ за 2016-й рентабельность капитала составила минус 15,5% без учета СПОД) и ухудшение качества ссудного портфеля (за период с 1 октября 2016 по 1 января 2017 года доля просроченной задолженности по кредитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросла с 22,8% до 56,4%).