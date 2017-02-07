Новосибирский банк «Левобережный» ввел новый вклад «Капиталъ_7,5».
Он размещается в сумме от 30 тыс. рублей и предполагает шесть периодов начисления процентов по 90 дней каждый со ставками в диапазоне от 5% до 7,5% годовых. Средняя ставка за все полтора года размещения средств на счете составляет 6,25% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.
«Депозит не предусматривает возможности пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются. При открытии данного вклада наличие банковского счета обязательно», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
Кроме того, банк понизил ставки по действующим депозитам.
«Любимый» (от 50 тыс. рублей на год) размещается в данный момент под 7,5% (ранее — под 8%), а вклад «Пенсионер» (от 10 тыс. рублей на полтора года) — под 7% годовых (прежде — под 7,5%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
Депозит «Копилка» (от 5 тыс. рублей на шесть, девять месяцев или год) доступен под 5,5—7% годовых (до этого — под 6—7,5%). Проценты выплачиваются или капитализируются ежеквартально.
«Вклад особого назначения +» (от 500 рублей на три года) и «Поддержка +» (от 10 рублей на 1 тыс. дней) привлекаются под 6,5% годовых (вместо 7%). Проценты по «Вкладу особого назначения +» капитализируются или выплачиваются ежемесячно, а по «Поддержке +» ежемесячно капитализируются.
Доходность вклада «Электроник» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) уменьшена до 7—8% годовых (с 8—9%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады «Любимый» и «Электроник» не пополняются.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 46,93 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,95 млрд, кредитный портфель — 26,02 млрд, обязательства перед населением — 26,27 млрд.