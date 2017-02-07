Новосибирский банк «Левобережный» ввел новый вклад «Капиталъ_7,5».

Он размещается в сумме от 30 тыс. рублей и предполагает шесть периодов начисления процентов по 90 дней каждый со ставками в диапазоне от 5% до 7,5% годовых. Средняя ставка за все полтора года размещения средств на счете составляет 6,25% годовых. Проценты выплачиваются ежеквартально.

«Депозит не предусматривает возможности пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются. При открытии данного вклада наличие банковского счета обязательно», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Кроме того, банк понизил ставки по действующим депозитам.

«Любимый» (от 50 тыс. рублей на год) размещается в данный момент под 7,5% (ранее — под 8%), а вклад «Пенсионер» (от 10 тыс. рублей на полтора года) — под 7% годовых (прежде — под 7,5%). Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Копилка» (от 5 тыс. рублей на шесть, девять месяцев или год) доступен под 5,5—7% годовых (до этого — под 6—7,5%). Проценты выплачиваются или капитализируются ежеквартально.

«Вклад особого назначения +» (от 500 рублей на три года) и «Поддержка +» (от 10 рублей на 1 тыс. дней) привлекаются под 6,5% годовых (вместо 7%). Проценты по «Вкладу особого назначения +» капитализируются или выплачиваются ежемесячно, а по «Поддержке +» ежемесячно капитализируются.

Доходность вклада «Электроник» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) уменьшена до 7—8% годовых (с 8—9%). Проценты выплачиваются в конце срока.



Вклады «Любимый» и «Электроник» не пополняются.