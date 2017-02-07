Глава Deutsche Bank в Израиле Боаз Шварц задержан по подозрению в сокрытии информации о переводах денежных средств на сумму в 550 млн шекелей (146 млн долларов) и уклонении от уплаты налогов, сообщает Bloomberg. Позднее по решению суда Шварц был отпущен.

Задержание состоялось после того, как налоговые службы Израиля провели проверку в отделениях банка, в ходе которой изъяли мобильные телефоны и ноутбуки управляющих лиц.

В отчетности компании проведенные трансакции оказались зарегистрированы, будто они были осуществлены иностранными гражданами, а это позволяет избежать выплаты НДС, который в Израиле составляет 17%, пишет агентство.

В Deutsche Bank заявили, что уважают законы Израиля и других стран, где присутствуют отделения банка, и помогут властям Израиля в расследовании.

Ранее Deutsche Bank согласился выплатить Минюсту США штраф в размере 3,2 млрд долларов по иску о манипуляциях на рынке ипотечных ценных бумаг.