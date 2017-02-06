Средний размер назначенных пенсий в России в декабре составил 12 422 рубля, увеличившись в годовом выражении на 2,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом во вторник.

При этом реальный размер пенсий (с поправкой на инфляцию) сократился на 2,5% к соответствующему периоду предыдущего года и на 0,4% к ноябрю.

Ранее сообщалось, что в ноябре реальный размер средней пенсии уменьшился на 2,8%.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в конце января говорил, что реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1% по сравнению с 2016-м. «Если мы будем смотреть все совокупные выплаты, у нас была 5 тысяч рублей единовременная выплата, если мы разложим в среднегодовом измерении эту выплату, то, по нашим оценкам, произойдет увеличение реальных пенсий на 2%, может быть, даже на 2,1%. По факту произойдет реальное увеличение пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом году. В результате этой программы пенсии увеличатся на 2,1%», — сказал он.

Топилин: реальные пенсии в 2017 году вырастут на 2,1% Реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1% по сравнению с 2016-м. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



