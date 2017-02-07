Польша и Германия согласны с тем, что необходимо сохранить антироссийские санкции, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и польский премьер Беата Шидло по итогам переговоров в Варшаве.

«На Украине нарушается международное право, а также территориальная целостность. Россия не отказывается от своих действий, Европейский союз должен придерживаться санкционной политики. Такова позиция Польши, такова же позиция госпожи канцлера», — заявила Шидло на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь, Меркель напомнила, что ранее провела телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались возможные дальнейшие шаги в «нормандском формате» для разрешения украинского кризиса. «Минск не реализован, и поэтому санкции в настоящее время не могут быть отменены», — добавила она.